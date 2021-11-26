Власти Украины готовы ввести в стране военное положение в случае «полномасштабного вторжения» России, сказал 25 ноября в эфире телеканала «Украина 24» депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Олег Семинский

Военное положение на Украине: в Офисе Зеленского сделали заявление © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«[Первый вице-спикер Рады] Александр Корниенко говорил о введении военного положения исключительно при полномасштабном вторжении Российской Федерации на территорию Украины за линию разграничения в нашу сторону… Мы все надеемся, что этого не произойдет, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти», — сообщил Семинский.

Депутат добавил, что в таком случае Украина будет «бороться до конца». Он также подчеркнул, что военное положение будет вводиться исключительно в случае «полномасштабного вторжения».



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211125/1032736329.htmlРанее глава Радикальной партии Олег Ляшко

глава Радикальной партии Олег Ляшко

Ранее глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что, по его сведениям, Владимир Зеленский намерен ввести военное положение в Украине с 1 декабря. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на это ответил, что подобных планов у властей нет.

Как неоднократно заявляли в Кремле, Россия не планирует никаких военных операций против Украины, при этом, подчеркивали российские власти, Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, что может привести к эскалации в Донбассе.