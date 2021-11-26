История в вопросе предоставления «Сбербанком» своей платформы для цифровизации госуслуг Казахстана, когда властям страны пришлось занять оправдательную позицию, была спровоцирована комплексом факторов. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Эксперт уточнил, что казахстанские власти стали заложниками своей внутриполитической повестки, поскольку с их стороны происходило заигрывание с национал-патриотическими силами, которые делали ставку на полную независимость Казахстана.

Естественно, что когда у них возник такой информационный повод сказать, что Казахстан отдает свой цифровой суверенитет России, то властям республики пришлось реагировать, отметил журналист.

«Во-вторых, меморандум о сотрудничестве между «Сбербанком» и Казахстаном задевает и казахстанскую IT-отрасль, поскольку именно казахстанские компании хотели разрабатывать эту платформу, а в результате этой сделки они потеряли деньги», — пояснил Намовир.

Но министр цифрового развития Багдат Мусин подчеркнул, что все разработки будут вестись именно казахстанскими гражданами, все серверы будут расположены на территории Казахстана, «Сбербанк» предоставит цифровую платформу со всеми кодами в распоряжение республики, поэтому цифровому суверенитету Казахстана угроз нет, добавил публицист.

Сейчас все эти моменты уже обговорены, вопрос ушел из повестки дня, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.