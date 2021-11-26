Власти Молдавии под разными предлогами пытаются уклониться от выплаты долгов перед российским «Газпромом», и эту порочную логику пора изменить, заявил специалист по энергетике Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Про Россию забыла: Санду заявила, что США помогли Молдавии преодолеть газовый кризис © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

России необходимо получить хотя бы 774 млн долларов за газ, который Молдавия использовала на подконтрольной Кишиневу территории, отметил он.

«Молдавия говорит, что это был некий разрыв между ценой на внутреннем рынке и на внешнем, где цены были высокие, поэтому денег нет. Ну и что? Давайте из бюджета их выделяйте… Это не является проблемой поставщика. Это проблема потребителя. Почему другие страны платят, а Молдавия не платит?» — сказал Юшков.

При этом во время переговоров с «Газпромом» Молдавия спокойно покупала небольшие партии газа у Румынии и Украины, отметил Юшков, и платила за них без оправданий. Поэтому логику, что именно России за газ почему-то можно не платить, надо «рубить на корню», заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.