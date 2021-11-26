Основной посыл главы МИД РФ Сергея Лаврова в статье о российско-казахстанских отношений состоит в том, что нельзя портить прекрасные отношения и нельзя создавать проблемы на ровном месте. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Сергей Лавров написал довольно комплементарную статью, посвященную 29-летию установления российско-казахстанских отношений. Но в самом конце этой статьи он высказал мысль, что «отдельные случаи» проявления ксенофобии в отношении русских и русскоязычных граждан Казахстана «во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик.

Эксперт отметил, что эта статья Лаврова была действительно адресована казахстанским властям, а не западным странам, которые хотят поссорить Россию и Казахстан.

«Последняя ремарка в статье Лаврова означает следующее: хорошо, вы утверждаете на официальном уровне, что никакого отношения к проявлениям ксенофобии вы не имеете, вы это осуждаете. Мы вам верим, мы вас в этом поддерживаем, поэтому давайте дальше работать и сосуществовать в конструктивном ключе», — пояснил Намовир.

Со стороны официальных властей Казахстан последовать реакции на эту статью не должно, потому что сама статья была выдержана в комплементарном ключе, полагает публицист.

Что касается гневной реакции национал-патриотической аудитории на слова Лаврова о проявлениях ксенофобии в Казахстане, то она всегда об этом говорит, это для них традиционная отговорка, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.