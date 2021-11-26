Трудно сказать, что имеют в виду, когда говорят, что «Казахстан идет по пути Украины». И внешнеполитические концепции, и структура экономики, и география стран совершенно разные. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов

Более того, Европа ментально до сих пор находится за пределами границ Советского Союза, уточнил политолог.

«Поэтому Казахстан будет исходить из своих интересов и объективной реальности. Наши интересы направлены в Центральную Азию, Россию и Китай. Мы, конечно, не делим партнеров на первый, второй и третий уровень, но все-таки можно понять, с кем Казахстану важнее работать, а с кем это не так важно в силу объективных причин», — указал Полетаев.

Никуда Казахстан не денется, он останется в Центральной Азии, заключил собеседник издания.

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