Если Украина сделала для себя «европейский выбор», то Казахстан, даже если он захочет, то не сможет это реализовать, потому что он находится в другом регионе, подчеркнул эксперт.
Более того, Европа ментально до сих пор находится за пределами границ Советского Союза, уточнил политолог.
«Поэтому Казахстан будет исходить из своих интересов и объективной реальности. Наши интересы направлены в Центральную Азию, Россию и Китай. Мы, конечно, не делим партнеров на первый, второй и третий уровень, но все-таки можно понять, с кем Казахстану важнее работать, а с кем это не так важно в силу объективных причин», — указал Полетаев.
Никуда Казахстан не денется, он останется в Центральной Азии, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.