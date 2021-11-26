К сожалению, Советский Союз спустя 30 лет продолжает разваливаться, не все вопросы еще решены, подчеркнул эксперт.
«Я думаю, что какие-то миротворческие форматы Казахстан будет предлагать. На это делается акцент в его внешнеполитической концепции на 2020-2030-е годы. Мы понимаем, что Минские соглашения не работают и никто их выполнять не собирается. Но я не знаю, будет ли воспринят астанинский формат по Украине, поскольку украинская внешняя политика целиком ориентирована на Европу и на США. Здесь Украине нужна только торговля и идеологическая поддержка своей власти, но активного проникновения в Центральную Азию с ее стороны нет», — указал Полетаев.
Собеседник издания добавил, что во всяком случае, Казахстан постарается сделать так, чтобы конфликт в Донбассе был разрешен, потому что он длится почти как две Великие Отечественные войны.
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