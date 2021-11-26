После событий в Крыму и в Донбассе 2014-2015 годов русские Казахстана ощутили определенную нервозность, но конкретных проявлений отношения к ним как к «пятой колонне» России не было. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: В Казахстане нет государственной русофобии, но на статью Лаврова все равно обиделись © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Украине надо было думать о Крыме и Донбассе не в 2014 году, когда началось противостояние на Майдане. Раскол Украины, по сути, произошел еще после Оранжевой революции 2004 года, когда идеологически страна разделилась на два лагеря. Украинские политики ничего не сделали для объединения страны. Каждый окучивал только свой электорат в соответствии с их идеологическими предпочтениями. А когда Януковича снесли, возникла проблема Крыма и ДНР/ЛНР», — подчеркнул Полетаев.

В Казахстане ситуация совершенно иная, идеологического раскола здесь нет, демографические перекосы так или иначе устранились, и нет этнически однородных регионов, которые проявляют сепаратистские настроения, пояснил политолог.

Наконец, у Казахстана нет территориальных проблем с соседями. В преддверии 30-летия независимости это воспринимается как одно из главных достижений страны, и с этим никто и не спорит, заключил собеседник издания.

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