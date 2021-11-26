Эксперт отметил, что у казахов были определенные опасения, что северные регионы страны тоже могут потребовать независимости или захотят присоединиться к России, но север и восток Казахстана — не Донбасс. Там ситуация в силу идеологических причин совершенно другая.
«Украине надо было думать о Крыме и Донбассе не в 2014 году, когда началось противостояние на Майдане. Раскол Украины, по сути, произошел еще после Оранжевой революции 2004 года, когда идеологически страна разделилась на два лагеря. Украинские политики ничего не сделали для объединения страны. Каждый окучивал только свой электорат в соответствии с их идеологическими предпочтениями. А когда Януковича снесли, возникла проблема Крыма и ДНР/ЛНР», — подчеркнул Полетаев.
В Казахстане ситуация совершенно иная, идеологического раскола здесь нет, демографические перекосы так или иначе устранились, и нет этнически однородных регионов, которые проявляют сепаратистские настроения, пояснил политолог.
Наконец, у Казахстана нет территориальных проблем с соседями. В преддверии 30-летия независимости это воспринимается как одно из главных достижений страны, и с этим никто и не спорит, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.