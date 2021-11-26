Единственное фотосвидетельство применения комплекса Джавелин на Украине - использование натовцами учебного образца на полигоне под Львовом. О том, применялся ли действительно комплекс в Донбассе рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Стешин

Эксперт отметил, что применение "Джавелинов" в Донбассе не противоречит Минским соглашениям, однако выразил сомнение, что они вообще применялись в зоне конфликта. Депутат Рады заявил, что США одобрили применение комплекса «Джавелин» в Донбассе © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

«У меня вообще большие сомнения в том, что кто-то применял там Джавелины. Потому что курс обучения работы с Джавелинами занимает около десяти недель. Сколько стоит сам комплекс неизвестно, но одна ракета стоит порядка 170 тысяч долларов. США в 2020 году позволили себе купить не более 600 таких ракет. А сколько стоит само пусковое устройство с контейнером, прицелом и системой наведения — не знаю. Где-то под миллион. Официальных данных нет, но это очень много», — сказал Стешин.

Собеседник издания напомнил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко позировал лишь с контейнером и перфорированным пусковым устройством от "Джавелина".

Полностью интервью можно прочитать здесь.