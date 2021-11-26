Эксперт отметил, что применение "Джавелинов" в Донбассе не противоречит Минским соглашениям, однако выразил сомнение, что они вообще применялись в зоне конфликта.
«У меня вообще большие сомнения в том, что кто-то применял там Джавелины. Потому что курс обучения работы с Джавелинами занимает около десяти недель. Сколько стоит сам комплекс неизвестно, но одна ракета стоит порядка 170 тысяч долларов. США в 2020 году позволили себе купить не более 600 таких ракет. А сколько стоит само пусковое устройство с контейнером, прицелом и системой наведения — не знаю. Где-то под миллион. Официальных данных нет, но это очень много», — сказал Стешин.
Собеседник издания напомнил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко позировал лишь с контейнером и перфорированным пусковым устройством от "Джавелина".
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