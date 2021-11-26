Опыт войны Азербайджана против Армении показал, что азербайджанские «Байрактары» не встречали никакого сопротивления от армянских сил в результате предательства премьер-министра Никола Пашиняна. В Донбассе же дело обстоит по-другому, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Украине не стоит ожидать возможности свободно применять беспилотники на территории Донбасса, как это делал Азербайджан в Карабахе, заявил эксперт.

«Да, Азербайджан применил эти беспилотники, и применил успешно. Но у армян вообще ничего не было. Там было прямое предательство Пашиняна. Фактически турки под прикрытием азербайджанцев как на полигоне расстреливали личный состав и технику армян. Ничего не было сделано Пашиняном для защиты своих соотечественников и прикрытия их с воздуха или средствами ПВО», — сказал Жилин.

Мы не знаем, какие средства ПВО сегодня установлены на направлениях возможного наступления Украины. Но сомнений в том, что они установлены, нет, заявил Жилин. Таким образом, потери среди беспилотных средств будут высокими. Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

А поскольку этих беспилотников не так много для ведения интенсивных боевых действий, кураж украинских военных быстро закончится, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.