Украине не стоит ожидать возможности свободно применять беспилотники на территории Донбасса, как это делал Азербайджан в Карабахе, заявил эксперт.
«Да, Азербайджан применил эти беспилотники, и применил успешно. Но у армян вообще ничего не было. Там было прямое предательство Пашиняна. Фактически турки под прикрытием азербайджанцев как на полигоне расстреливали личный состав и технику армян. Ничего не было сделано Пашиняном для защиты своих соотечественников и прикрытия их с воздуха или средствами ПВО», — сказал Жилин.
Мы не знаем, какие средства ПВО сегодня установлены на направлениях возможного наступления Украины. Но сомнений в том, что они установлены, нет, заявил Жилин. Таким образом, потери среди беспилотных средств будут высокими.
А поскольку этих беспилотников не так много для ведения интенсивных боевых действий, кураж украинских военных быстро закончится, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.