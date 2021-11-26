Вбрасывание тезисов о подготовке «российского нападения на Украину» является приёмом англосаксонской пропаганды, испробованным ещё во время операции по принуждению Грузии к миру. О лучшем варианте противодействия ей рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Интересы Украины для Запада ровным счётом ничего не значат, подчеркнул эксперт. Провоцируя Киев на глубокую эскалацию конфликта, зарубежные игроки используют вынужденный ответ России как свидетельство «агрессии». «Вам придётся ехать через Донбасс»: Лукашенко об угрозах «диких» политиков Польши © president.gov.by

«Они же не будут говорить, что «мы пошли в наступление на Донбасс и в результате наших безмозглых действий пацаны погибли». Они будут говорить: «Мы же вас предупреждали, что Путин нападет? Вот он и напал». Перевернут все с ног на голову», — сказал Жилин.

Лучшим вариантом противодействия подобному сценарию является высокая боеспособность республик Донбасса. По мнению эксперта, республики должны быть вооружены до такой степени, чтобы Украина не могла решиться на эскалацию конфликта.

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