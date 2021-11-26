Нынешняя киевская власть создала условия, когда люди боятся высказывать свое истинное отношение к Майдану. Однако все украинцы понимают, что является причиной катастрофы в стране. Об этом в интервью Украина.ру рассказала адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

Простой человек со вменяемыми взглядами осознает, какие последствия его ждут если он негативно и публично отзовётся о Майдане, заявила Монтян.

«Это после этого трэша, который нацики указывают по заказу, придалбываясь к каким-то сисястым тиктокершам, которые что-то не то ляпнули, типа того, что они любят русский язык. После того, как придалбываются к каким-то спортсменкам, которые обнялись на соревнованиях с кем-то из России. Ты хочешь, чтобы после этого простой, обычный, рандомный человек на улице подошел и на камеру сказал о своих взглядах? Да ты с ума сошла, милая!», — сказала Монтян. Даже нацики не заступятся. Шарий предположил, о чем сейчас думает Аваков © avakov.com

Сама Монтян не боится высказывать своё мнение, а обычного человека затравят, уволят с работы, «наедут» на родителей, устроят адскую жизнь. Не могут себе люди это позволить на Украине говорить! Это совершенно объективная реальность, с которой не поспоришь, заключила эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.