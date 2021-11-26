Простой человек со вменяемыми взглядами осознает, какие последствия его ждут если он негативно и публично отзовётся о Майдане, заявила Монтян.
«Это после этого трэша, который нацики указывают по заказу, придалбываясь к каким-то сисястым тиктокершам, которые что-то не то ляпнули, типа того, что они любят русский язык. После того, как придалбываются к каким-то спортсменкам, которые обнялись на соревнованиях с кем-то из России. Ты хочешь, чтобы после этого простой, обычный, рандомный человек на улице подошел и на камеру сказал о своих взглядах? Да ты с ума сошла, милая!», — сказала Монтян.
Сама Монтян не боится высказывать своё мнение, а обычного человека затравят, уволят с работы, «наедут» на родителей, устроят адскую жизнь. Не могут себе люди это позволить на Украине говорить! Это совершенно объективная реальность, с которой не поспоришь, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.