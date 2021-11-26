Все люди, которые вышли на протесты против президента Зеленского с требованием уволить Ермака, который, по их мнению, способствовал провалу операции по захвату «вагнеровцев», глубоко заблуждаются, сказала Монтян.
«На самом деле, Зелибобиком рулят Коломойский и Левочкин, два непотопляемых подонка, а все остальные олигархи вошли с ними в клинч и фронду. И возглавил весь этот поход на Зелибобиков товарищ Ахметов», — заявила эксперт.
Показателем того, что против Зеленского выступает и коллективный Запад, является присоединение Виктора Пинчука к движению против президента.
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