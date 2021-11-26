Люди понимают, что президентом Украины Владимиром Зеленским управляют внешние силы, но никак не руководитель офиса президента Андрей Ермак, а иные. За движением против президента также стоят серьёзные силы, рассказала в интервью Украина.ру адвокат Татьяна Монтян

Все люди, которые вышли на протесты против президента Зеленского с требованием уволить Ермака, который, по их мнению, способствовал провалу операции по захвату «вагнеровцев», глубоко заблуждаются, сказала Монтян. Новый Зеленский с красивой фамилией: Быстряков сказал, кто станет следующим президентом Украины © rian.com.ua

«На самом деле, Зелибобиком рулят Коломойский и Левочкин, два непотопляемых подонка, а все остальные олигархи вошли с ними в клинч и фронду. И возглавил весь этот поход на Зелибобиков товарищ Ахметов», — заявила эксперт.

Показателем того, что против Зеленского выступает и коллективный Запад, является присоединение Виктора Пинчука к движению против президента.

Полностью интервью можно прочитать здесь.