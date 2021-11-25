«В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления (калибра 7,62 — ред.), — сообщили в ведомстве.
Обыски также проводились в магазинах продажи оружия. Кроме того, ранее сообщалось, что обыски прошли в домах депутата «Европейской солидарности» из Ивано-Франковского облсовета Сергея Волошина и его родителей. Основанием для обыска стало наличие у него оружия калибра 7.62.
В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения пока не нашли.