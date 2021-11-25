Украинские следователи провели около ста обысков по делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Обыски проводятся у тех, кто отстреливал из охотничьего ружья такие же патроны, как те, которые использовались при нападении. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает «Украинская правда» 25 ноября

«В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено около 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными использованным при совершении этого преступления (калибра 7,62 — ред.), — сообщили в ведомстве.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия Сергея Волошина и его родителей. Основанием для обыска стало наличие у него оружия калибра 7.62.

В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения пока не нашли.