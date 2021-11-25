Киев призвал Германию отказаться от российского газа, если Россия решится на военную интервенцию. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Об этом 25 ноября сообщает агентство «РБК-Украина»

«Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма», — заявил Мельник.

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Владимир Путин будет наращивать агрессию против Украины.

По мнению Мельника, политики непризнания оккупации Крыма уже недостаточно.

«Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках "Крымской платформы"», — добавил он.

Ранее в Германии социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы провели переговоры о формировании коалиции. С 25 ноября начинаются внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению, которые продлятся 10 дней.