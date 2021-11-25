«Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма», — заявил Мельник.
Он отметил, что пока открытым остается вопрос, будет ли «светофорное правительство» ФРГ наращивать политическое и экономическое давление на Россию, если президент РФ Владимир Путин будет наращивать агрессию против Украины.
По мнению Мельника, политики непризнания оккупации Крыма уже недостаточно.
«Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках "Крымской платформы"», — добавил он.
Ранее в Германии социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы провели переговоры о формировании коалиции. С 25 ноября начинаются внутрипартийные онлайн-опросы по коалиционному соглашению, которые продлятся 10 дней.