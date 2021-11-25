Россия и Сербия договорились о цене газа на первое полугодие по $270 долларов за тысячу кубометров, сказал президент Сербии Александр Вучич после встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в Сочи 25 ноября

Как известно, до конца 2012 года Сербия по действующему будет получать газ по цене $270 за тысячу кубометров.

«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по $270 за тысячу кубических метров», — заявил Вучич.

Встреча Путина и Вучича: Сербия решила свою главную проблему © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

По его словам, до конца февраля Сербии требуется 13 миллионов кубометров газа в день, а в мае и июне 4-5 миллионов кубометров.