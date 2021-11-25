Как известно, до конца 2012 года Сербия по действующему будет получать газ по цене $270 за тысячу кубометров.
«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по $270 за тысячу кубических метров», — заявил Вучич.
По его словам, это «исключительная» цена. Кроме того, он сказал, что достигнуто понимание об увеличении объемов поставок и о гибкости условий договора из-за неравномерности потребления газа.
По его словам, до конца февраля Сербии требуется 13 миллионов кубометров газа в день, а в мае и июне 4-5 миллионов кубометров.