«Новым президентом ПАСЕ, с очень высокой степенью вероятности, станет Тини Кокс глава группы объединенных левых. Тини Кокс пророссийский политик из Нидерландов, который является главой группы объединенных левых. Он очень активно поддерживает Россию», — написал Гончаренко.
Депутат отметил, что назначение Кокса проходит в рамках ротационной процедуры, принятой в 2008 году между пятью политическими группами в ПАСЕ.
«Для Украины назначение Кокса Президентом ПАСЕ, мягко говоря, не самая лучшая новость», — добавил Гончаренко.
Ранее Гончаренко в ПАСЕ в очередной раз отметился антироссийскими высказываниями, а также сравнил ассамблею с «комнатной собачкой». Его слова раскритиковал Тини Кокс, попросив воздержаться от подобных заявлений.