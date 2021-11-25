Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «с высокой степенью вероятности» станет голландский сенатор, глава группы «Объединенных левых» Тини Кокс. Об этом в своем Telegram-канале 25 ноября сообщил депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко

«Новым президентом ПАСЕ, с очень высокой степенью вероятности, станет Тини Кокс глава группы объединенных левых. Тини Кокс пророссийский политик из Нидерландов, который является главой группы объединенных левых. Он очень активно поддерживает Россию», — написал Гончаренко.

Гончаренко в ПАСЕ соврал о российском газе © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

«Для Украины назначение Кокса Президентом ПАСЕ, мягко говоря, не самая лучшая новость», — добавил Гончаренко.

Ранее Гончаренко в ПАСЕ в очередной раз отметился антироссийскими высказываниями, а также сравнил ассамблею с «комнатной собачкой». Его слова раскритиковал Тини Кокс, попросив воздержаться от подобных заявлений.