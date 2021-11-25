В вопросе «Северного потока-2» для Берлина речь идет не только об энергобезопасности, но и о сохранении украинского транзита, сказала временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель. Ее слова приводит РИА Новости 25 ноября

Киевский режим при поддержке Вашингтона требует не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», так как считает, что может потерять доходы от транзита.

«"Северный поток 2" — это другая и совершенно противоречиво обсуждаемая между Германией и Польшей вещь. Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать», — сказала Меркель.

«Северный поток — 2»: США ввели новые санкции в отношении проекта, против этого выступили в Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Подконтрольная им Украина в любой момент могла перекрыть поставки газа в ЕС, что привело бы к весьма печальным последствиям, особенно в зимний период.

Киев уже неоднократно использовал свою газотранспортную систему и положение монопольного транзитера как «энергетическое оружие», вынуждая ЕС идти на уступки в целом ряде вопросов.

Украина также может потерять миллиарды долларов ежегодно от прекращения транзита российского газа, и будет просить эти деньги у тех же США.

Без финансовой подпитки извне нынешнему киевскому режиму будет крайне трудно удержаться у власти, станет возможен реванш условно пророссийских сил.

Еще одно геополитическое фиаско Вашингтона после ухода из Афганистана будет весьма сильным ударом по влиянию США в мире.