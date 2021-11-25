Марафон состоится в пятницу, 26 ноября.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в этом мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ», — говорится в сообщении.
В ОП пообещали, что президент ответит на вопросы, которые касаются проведения на Украине реформ, ситуации на востоке страны и достижения мира, энергетической безопасности и вопроса тарифов, экономической стабильности, борьбы с пандемией коронавируса и так далее
Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной странице Офиса президента в Facebook и на ведущих украинских телеканалах.