Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон, посвященный экватору его каденции. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила пресс-служба Офиса президента

Марафон состоится в пятницу, 26 ноября.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в этом мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ», — говорится в сообщении.

«А почему не в бане?» Зеленский зовет журналистов в необычное место на пресс-марафон © Facebook, Владимир Зеленский

Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной странице Офиса президента в Facebook и на ведущих украинских телеканалах.