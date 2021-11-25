«На кордоне хмары (тучи. — укр.) ходят хмуро, уж смердит войною нам орда. Щас по-русски: кто придёт с мечом к нам, тот погибнет от того ж меча», — пропел он.
Сергей Файфура - украинский музыкант, известный не творчеством, а своим «патриотичным» имиджем. В частности, он выкрасил усы в цвета флага Украины.
Ранее Файфура порадовал украинских националистов песнями «Бандера» и «Байрактар». Применение турецкого беспилотника он воспел словами «Аллах Акбар».
Сообщение о якобы готовящейся атаке Российской Федерации в отношении Украины стало активно обсуждаться в СМИ после того, как несколько крупных западных изданий опубликовали спутниковые снимки стянутой к границе военной техники.
Позже оказалось, что фотографии сделаны на границе России и Белоруссии, однако эта информация попросту «утонула» в общем количестве публикаций о «готовящейся войне».
Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что его страна готова к любому развитию событий и парламент за несколько часов соберется, если понадобится введение чрезвычайного или военного положения.
Заявления о подготовке к «непредвиденным обстоятельствам» делали и представители США. Между тем, власти РФ отрицают военное усиление и какие-либо планы в отношении Киева.