Украинский «патриотичный» музыкант Сергей Файфура спел пародию на песню «Три танкиста», заявив, что на Украине готовы закопать «вторгнувшихся русских» в чернозем. Ролик он разместил 24 ноября в YouTube

«На кордоне хмары (тучи. — укр.) ходят хмуро, уж смердит войною нам орда. Щас по-русски: кто придёт с мечом к нам, тот погибнет от того ж меча», — пропел он.

Шуфутинский решил лично поздравить украинок, но получил неожиданную реакцию © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Сергей Файфура - украинский музыкант, известный не творчеством, а своим «патриотичным» имиджем. В частности, он выкрасил усы в цвета флага Украины.

Ранее Файфура порадовал украинских националистов песнями «Бандера» и «Байрактар». Применение турецкого беспилотника он воспел словами «Аллах Акбар».

Сообщение о якобы готовящейся атаке Российской Федерации в отношении Украины стало активно обсуждаться в СМИ после того, как несколько крупных западных изданий опубликовали спутниковые снимки стянутой к границе военной техники.

Позже оказалось, что фотографии сделаны на границе России и Белоруссии, однако эта информация попросту «утонула» в общем количестве публикаций о «готовящейся войне».

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что его страна готова к любому развитию событий и парламент за несколько часов соберется, если понадобится введение чрезвычайного или военного положения.

Заявления о подготовке к «непредвиденным обстоятельствам» делали и представители США. Между тем, власти РФ отрицают военное усиление и какие-либо планы в отношении Киева.