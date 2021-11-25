Украинские военные провели танковые учения со стрельбой в районе проведения Операции объединенных сил (ООС). Об этом 25 ноября сообщается на странице штаба ООС в Facebook

«В районе проведения Операции объединенных сил, в Донецкой области, состоялись учения танковых подразделений. Военнослужащие показали высокий уровень мастерства, что подтверждает их готовность к выполнению задач по назначению», — говорится в сообщении.

В штабе отметил, что во время учений отрабатывалась стрельба по целям из танков.

Ранее в ноябре украинские военнослужащие уже провели учения морских пехотинцев на границе с Крымом в Херсонской области. В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.