Ранее нынешний мёр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что Омельченко в тяжелом состоянии увезли в больницу. У него диагностировали сильное поражение легких.
По данным источников, экс-мэр Киева заразился коронавирусом. Он скончался на 84-м году году жизни.
Александр Омельченко с августа 1996 года был председателем Киевской городской государственной администрации. С 1999 по 2006 год — мэр Киева, президент Ассоциации городов Украины. В последние годы он был депутатом Киевсовета.
из депутатов Киевсовета.