Экс-мэр Киева Александр Омельченко, который был ранее госпитализирован с коронавирусом, умер на 84-м году жизни. Информация об этом была обнародована на странице Киевской городской госадминистрации в соцсетях

Бывший мэр Киева госпитализирован с коронавирусом © Киев Власть Виталий Кличко сообщил, что Омельченко в тяжелом состоянии увезли в больницу. У него диагностировали сильное поражение легких.

По данным источников, экс-мэр Киева заразился коронавирусом. Он скончался на 84-м году году жизни.

Александр Омельченко с августа 1996 года был председателем Киевской городской государственной администрации. С 1999 по 2006 год — мэр Киева, президент Ассоциации городов Украины. В последние годы он был депутатом Киевсовета.

из депутатов Киевсовета.

