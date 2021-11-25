Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в Луганской области. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба СБУ на своем сайте

Город кипит: Сотрудник СБУ рассказал о своей командировке в Донецк © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

По легенде учений, «террористы» проникли на территорию СИЗО в Старобельске и захватили в заложники его сотрудников. «Террористы» требовали освободить лиц, взятых под стражу.

«Цель тренировок — проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсиям и повышение уровня межведомственного взаимодействия во время проведения спецопераций», — сообщила пресс-служба СБУ.

В учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органы государственной власти и местного самоуправления.