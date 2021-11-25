В Закарпатье расположено село, которое на Украине называют «столицей» близнецов - Великая Копаня. Населенный пункт попал в книгу рекордов страны из-за большого количества близнецов, которые постоянно там рождаются. Об этом 25 ноября написал УНИАН

«На сегодняшний день есть 62 пары близнецов при численности населения почти 4 тысячи человек», — пояснил председатель Великокопанского сельского совета Виталий Балаж.

Депутат Верховной Рады стал Капитаном Америка - фото © Instagram, Василий Вирастюк

«Корова имела два теленка, куры несут яйца с двумя желтками. Даже в огороде овощи, фрукты и ягоды тоже рождаются по двое», — рассказала жительница поселка Татьяна Чейпеш.

Одни ученые связывают рождение большого числа близнецов в Копани с воздействием воды из местного источника, который богат высоким содержанием селена, другие считают, что в селе нет никаких аномалий.

В среднем, частота многоплодных беременностей в разных регионах мира составляет от 1 до 2%, а в Копани она — 1,55%. Наука называет это явление не только с экологическими факторами региона, но и другими причинами, например, возрастом женщины, использованием методов искусственного оплодотворения и даже с расовой принадлежностью родителей. Исследования показывают, что многоплодие более свойственно народам, населяющим Африку, а также жителям Азии.