К зданию Киевской городской госадминистрации, Кабмина и Верховной Рады пришли несколько сотен человек с транспарантами. В своих лозугнгах протестующие выдвигали претензии и к столичной власти, и к президенту, и к правительству и депутатам Рады.
«Стоп тарифний геноцид!», «Я отказываюсь платить за коммунальные услуги», «Долой Кличко!», «Ми должны похоронить платежки за ЖКХ», «Зеленский, хватит издевательств!», «Мне не нужна ваша 1000! Лучше снизьте тарифы!» — такие лозунги можно было заметить на плакатах, которые держали в руках протестующие.
Сообщается, что организаторы изначально планировали принести к Кабмину гробы и венки с ценами на коммуналку. Однако и венки, и гробы у протестующих забрали. По словам организаторов, это сделали полицейские, но в беседе по пути в Верховной Раде они заявили, что реквизит отобрали сотрудники СБУ.
Также отмечается, что участники протеста запускали в воздух шары с цифрами сумм задолженностей за коммуналку.
Ранее первый зампредседателя Херсонского областного совета Егор Устинов сообщил, что в Херсонской области уже происходят веерные отключения электроэнергии. В энергокризисе Устинов обвинил власти Украины. Он подчеркнул, что нужно вводить мораторий на повышение тарифов, срочно заключать прямые контракты на энергоносители, оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны.