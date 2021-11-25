В Киеве прошел массовый митинг против высоких тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил Telegram-канал Klymenko Time

К зданию Киевской городской госадминистрации, Кабмина и Верховной Рады пришли несколько сотен человек с транспарантами. В своих лозугнгах протестующие выдвигали претензии и к столичной власти, и к президенту, и к правительству и депутатам Рады.

«Стоп тарифний геноцид!», «Я отказываюсь платить за коммунальные услуги», «Долой Кличко!», «Ми должны похоронить платежки за ЖКХ», «Зеленский, хватит издевательств!», «Мне не нужна ваша 1000! Лучше снизьте тарифы!» — такие лозунги можно было заметить на плакатах, которые держали в руках протестующие.

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Также отмечается, что участники протеста запускали в воздух шары с цифрами сумм задолженностей за коммуналку.

Ранее первый зампредседателя Херсонского областного совета Егор Устинов сообщил, что в Херсонской области уже происходят веерные отключения электроэнергии. В энергокризисе Устинов обвинил власти Украины. Он подчеркнул, что нужно вводить мораторий на повышение тарифов, срочно заключать прямые контракты на энергоносители, оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны.