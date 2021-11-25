Россия не собирается вторгаться на Украину, утверждается в статье, опубликованной 23 ноября в американской газете «Крисчен Сайенс Монитор»

Издание, известное независимым освещением международных тем, предлагает читателям свой взгляд на события. Взгляд отличается от многочисленных публикаций последних дней в американской прессе, сообщающих о якобы подготовке Россией агрессии против соседней страны.

Комментируя сообщения западных СМИ и политических деятелей о якобы размещённых в последнее время неподалёку от украинской границы ста тысячах российских военнослужащих, газета пишет, что «некоторые в Киеве и Вашингтоне опасаются, что вторжение неминуемо».

Война будет, считают в Украине. Вопрос: когда © REUTERS, Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command/Handout

Со ссылкой на аналитиков московский корреспондент газеты пишет, что России необходимы «постоянные гарантии», чтобы страны, ранее входившие в состав СССР, не вступали в НАТО, а оставались нейтральными, подобно Финляндии во времена «холодной войны». Такая ситуации, с точки зрения России, могла бы быть основой для региональной стабильности, указывает автор.

В статье приводится мнение российского политолога Фёдора Лукьянова, который вспоминает, все бывшие члены Варшавского договора, а также три бывшие прибалтийские советские республики уже вступили в НАТО. При этом военный блок постоянно давал понять, что и Украина когда-нибудь станет его членом. А для Кремля перспектива видеть натовские войска на расстоянии трёх дней пути от Москвы является абсолютно неприемлемой.

«Когда в 90-х годах началось расширение НАТО, никто не ожидал, что Россия восстановится так быстро, как это произошло. Но Россия вернулась, она глубоко обеспокоена своим стратегическим окружением, и должна дать понять, что Украина не должна вступать в НАТО. [Владимир] Путин полагает, что нам нужно, чтобы западные лидеры отнеслись к этому серьёзно, а не только на словах», — заявил Лукьянов американскому корреспонденту.

В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский был избран, в основном, благодаря обещаниям добиться мира в «измученной войной» стране. Однако его обещания не были выполнены. Вместо этого Зеленский призывает Запад как можно скорее принять Украину в НАТО и требует пересмотра Минских соглашений. Эти и другие действия украинского президента «приводят Москву в ярость», утверждается в статье.

По мнению автора, на Украине реакция на поднятую на Западе шумиху о готовящемся российском вторжении «кажется на удивление спокойной, возможно, благодаря ощущению перманентного кризиса», продолжающегося с момента свержения Виктора Януковича и прихода к власти прозападного правительства. Украинцы оценили тезис об историческом единстве с русскими - опрос © Facebook/Виталий Кличко

Опрошенные газетой украинские эксперты заявили об отсутствии в настоящее время прямой угрозы российского вторжения.

Газета также отмечает, что население России и Украины испытывает друг к другу достаточно тёплые чувства. Автор приводит результаты опросов, согласно которым 54% жителей России положительно относятся к Украине, а 41% жителей Украины — к России.

(Автор, вероятно, не посчитал нужным заметить, что результаты любого украинского опроса об отношении к России сейчас заведомо искажены в «отрицательную» сторону, поскольку Российская Федерация официально объявлена киевскими властями «страной-агрессором», а люди, отстаивающие другие точки зрения, подвергаются гонениям — Ред.).

У половины украинцев есть родственники в России, говорится в статье. Также в России живёт не менее 3 миллионов граждан Украины (включая около миллиона беженцев из Донбасса), и отношения между народами этих стран являются «неизмеримо глубокими, давними и переплетёнными», указывает автор.