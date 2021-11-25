«Что касается вопроса оружия — наша позиция остается неизменной: мы не видим препятствий для поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого», — сказал Кулеба.
В частности, Киев намерен возобновить переговоры о поставках оружия с новым правительством Германии, отметил глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что ведущий поставщик вооружений на Украину — США. Речь о поставках вооружений и военной техники, боеприпасов, кораблей, автомобилей, противотанковых ракетных комплексов, средств контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения и т. д. В 2021 году, напомнил Кулеба, США поставили Украине военной помощи на 130 млн долларов.
Кроме того, Канада поставляет Украине оборудование для разминирования и транспортные средства, медицинское и другое снаряжение.
По словам Кулебы, детали сотрудничества с другими странами он разглашать не станет, потому что «оружие любит тишину». Он добавил, что украинские дипломаты по всему миру ищут то, «что делает армию Украины сильнее, а значит, сдерживает Россию от наступления».
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что поставки оружия на Украину не будут способствовать решению конфликта в Донбассе.