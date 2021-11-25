Украина ведет переговоры с рядом стран о поставках оружия и военного оборудования, однако подробности пока не разглашает. Об этом на брифинге 25 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Что касается вопроса оружия — наша позиция остается неизменной: мы не видим препятствий для поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства мира. Нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для этого», — сказал Кулеба.

В частности, Киев намерен возобновить переговоры о поставках оружия с новым правительством Германии, отметил глава МИД.

В США предложили выделить Украине дополнительную военную помощь © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кроме того, Канада поставляет Украине оборудование для разминирования и транспортные средства, медицинское и другое снаряжение.

По словам Кулебы, детали сотрудничества с другими странами он разглашать не станет, потому что «оружие любит тишину». Он добавил, что украинские дипломаты по всему миру ищут то, «что делает армию Украины сильнее, а значит, сдерживает Россию от наступления».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что поставки оружия на Украину не будут способствовать решению конфликта в Донбассе.