Депутат Верховной Рады (ВР) Украины от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк 25 ноября опубликовал в Facebook текст о себе, снабдив пост собственной фотографией в образе Капитана Америка

«Супермен, Бэтмен, Мистер-А, Человек-паук и т. д. Вот человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет преград нигде и никогда… Одним словом, полубог. Для тех, кто в танке, пост написан с иронией. Исходя из личного наблюдения за временем работы в должности "народного депутата ВР"», — говорится в публикации.

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«Василий Вирастюк уверен, что именно таким, в образе Капитана Америки, избиратели видят народного депутата Верховной Рады, а особенно мажоритарщика. Правда в этом все же есть: спасти рейтинг "Слуги народа" сейчас могут только сверхспособности», — написал Telegram-канал Klymenko Time.

«Сила есть, ума не надо», «Лучше б глаза мои этого не видели», «Господи, за какие грехи нам такое…? Откуда эти придурки берутся?», «Ну и как тут не ржать? Послал же бог депутатов», «Сказочный депутат», «Вася, ну е-мое, ты зачем трусы на голову напялил?» — оценили задумку пользователи.

Василий Вирастюк — спортсмен, атлет, заслуженный мастер спорта Украины, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актер. В 2004 году он получил титул «самого сильного человека мира», а также шесть раз становился сильнейшим человеком Украины — с 2000 по 2004 год и в 2007 году.