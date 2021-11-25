Правоохранители провели обыски по делу о нападении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира у депутата Ивано-Франковского облсовета от «Европейской солидарности» Сергея Волошина. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на представителей «Евросолидарности»

Обыски на основании постановления Печерского райсуда прошли в двух домах в Яремче — в жилище самого депутата и его родителей.

«24 ноября утром в доме Сергея Волошина прошел обыск, а документы, которыми прикрывалась полиция, прямо указывают, что депутата пытаются обвинить немного-немало, а в покушении на Шефира», — говорится в сообщении.

Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия

В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения пока не нашли.