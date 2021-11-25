Обыски на основании постановления Печерского райсуда прошли в двух домах в Яремче — в жилище самого депутата и его родителей.
«24 ноября утром в доме Сергея Волошина прошел обыск, а документы, которыми прикрывалась полиция, прямо указывают, что депутата пытаются обвинить немного-немало, а в покушении на Шефира», — говорится в сообщении.
По словам Волошина, основанием для обыска стало наличие у него оружия калибра 7.62 — из такого же стреляли по автомобилю Шефира. Депутат отрицает свою причастность к преступлению и отмечает, что такого оружия на Украине много. Он также заявил, что не был в Киевской области в день преступления.
В сентябре на автодороге, ведущей в Киев, произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Неизвестный обстрелял автомобиль политика из автомата, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель. Ни заказчика, ни исполнителя покушения пока не нашли.