Кулеба отметил, что если по делам, возбужденным в отношении чиновников из правительства Януковича, не будет судебных решений, то, в конце концов, санкции будут сниматься.
Он заявил, что МИД будет работать вместе с правоохранителями, чтобы сохранить против них санкции.
По словам Кулебы, его ведомство наладило «тесное взаимодействие» с правоохранителями по данному вопросу, в том числе подключилась генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«Прошлись по всем делам, по всем спискам, увидели, где больше перспектив, где меньше, и сейчас, что называется, колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее», — заверил Кулеба.
Ранее послы ЕС решили снять санкции с бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.
В 2014 году ЕС внес в санкционный список экс-президента Украины Виктора Януковича и чиновников его администрации и заморозил их активы на территории стран Евросоюза. Постепенно с чиновников, связанных с Януковичем, в ЕС стали снимать санкции из-за отсутствия прогресса в судебных делах против них на Украине.