Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 25 ноября на брифинге, что МИД наладил взаимодействие с правоохранительными органами с целью не допустить снятия санкций ЕС с топ-чиновников времен Виктора Януковича. Брифинг транслировался в Facebook

Генпрокурор назвала единственный способ вернуть Януковича на Украину © РИА Новости, Игорь Ткаченко / Перейти в фотобанк

Он заявил, что МИД будет работать вместе с правоохранителями, чтобы сохранить против них санкции.

По словам Кулебы, его ведомство наладило «тесное взаимодействие» с правоохранителями по данному вопросу, в том числе подключилась генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Прошлись по всем делам, по всем спискам, увидели, где больше перспектив, где меньше, и сейчас, что называется, колесики государственного механизма в этом вопросе будут крутиться быстрее», — заверил Кулеба.

Ранее послы ЕС решили снять санкции с бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

В 2014 году ЕС внес в санкционный список экс-президента Украины Виктора Януковича и чиновников его администрации и заморозил их активы на территории стран Евросоюза. Постепенно с чиновников, связанных с Януковичем, в ЕС стали снимать санкции из-за отсутствия прогресса в судебных делах против них на Украине.