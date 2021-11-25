В Верховной Раде Украины объявили о намерении создать Национальную комиссию по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, которая будет следить достаточно ли патриотичные решения принимает власть. Соответствующий законопроект 25 ноября зарегистрирован на сайте парламента

У телеканала «Наш» начались проблемы из-за «расиста» Мураева © Facebook, НАШ

Ожидается, что в состав новой комиссии будет входить 7 человек, срок полномочий которых не должен превышать 3 года, а переизбрание недопустимо более, чем на 2 срока.

Эти люди должны будут следить за «правильностью» принятых властью решений и в случае чего обращаться к местному руководству с требованием привести свою работу в соответствие с законодательством.

Соответствовать придется понятиям украинской гражданской идентичности и украинской национальной идентичности. Первая из которых прописана в законе как устойчивое осознание гражданином Украины, зарубежным украинцем своей политико-правовой связи с Украиной, украинским народом и гражданским обществом.

Национальная идентичность на Украине определяется как устойчивое осознание личностью принадлежности к украинской нации как самобытного сообщества, объединенного названием, символами, географическим и этносоциальным происхождением, исторической памятью, комплексом духовно-культурных ценностей, в том числе украинским языком и народными традициями.

Инициаторами проекта создания Нацкомиссии укриндентичности выступило большинство депутатов фракции «Слуга народа», а также парламентарии из «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины».