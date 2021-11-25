Национальная комиссия по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности или проще Нацкомиссия укриндентичности, по задумке авторов, должна стать центральным органом исполнительной власти, работа которой будет координироваться Кабинетом министров.
Ожидается, что в состав новой комиссии будет входить 7 человек, срок полномочий которых не должен превышать 3 года, а переизбрание недопустимо более, чем на 2 срока.
Эти люди должны будут следить за «правильностью» принятых властью решений и в случае чего обращаться к местному руководству с требованием привести свою работу в соответствие с законодательством.
Соответствовать придется понятиям украинской гражданской идентичности и украинской национальной идентичности. Первая из которых прописана в законе как устойчивое осознание гражданином Украины, зарубежным украинцем своей политико-правовой связи с Украиной, украинским народом и гражданским обществом.
Национальная идентичность на Украине определяется как устойчивое осознание личностью принадлежности к украинской нации как самобытного сообщества, объединенного названием, символами, географическим и этносоциальным происхождением, исторической памятью, комплексом духовно-культурных ценностей, в том числе украинским языком и народными традициями.
Инициаторами проекта создания Нацкомиссии укриндентичности выступило большинство депутатов фракции «Слуга народа», а также парламентарии из «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины».