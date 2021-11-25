Меморандум подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и вице-президент компании Airbus по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.
По данным агентства, документ определяет алгоритм сотрудничества Украины и Франции в рамках создания национального украинского авиаперевозчика, в том числе Украина приобретет воздушные суда, произведенные во Франции.
Согласно меморандуму, Украина рассматривает возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).
В документе указывается также, что Airbus готов рассмотреть сотрудничество с украинской авиакосмической отраслью.
Как отмечает Telegram-канал «Политика Страны», такой контракт мало целесообразен с экономической точки зрения. Во-первых, по рынку авиаперезовок нанесла удар пандемия, во-вторых, на Украине с местными авиалиниями успешно конкурируют европейские лоукостеры.
Авторы паблика полагают, что подписание меморандума может свидетельствовать о том, что власти Украины за счет госбюджета пытаются купить лояльность еврочиновников. Вероятно, ожидается, что в ЕС в результате закроют глаза на неправомочные санкции, которые вводит Владимир Зеленский, и коррупцию в стране, полагают авторы канала.