Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с французской авиастроительной компанией Airbus, предусматривающий возможность лизинга или покупки 22 самолетов. Об этом 25 ноября сообщает Интерфакс-Украина

ЮНА для «Эйрбаса»: Украина создает своего авиаперевозчика, но есть нюанс © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Александр Кубраков и вице-президент компании Airbus по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

По данным агентства, документ определяет алгоритм сотрудничества Украины и Франции в рамках создания национального украинского авиаперевозчика, в том числе Украина приобретет воздушные суда, произведенные во Франции.

Согласно меморандуму, Украина рассматривает возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

В документе указывается также, что Airbus готов рассмотреть сотрудничество с украинской авиакосмической отраслью.

Как отмечает Telegram-канал «Политика Страны», такой контракт мало целесообразен с экономической точки зрения. Во-первых, по рынку авиаперезовок нанесла удар пандемия, во-вторых, на Украине с местными авиалиниями успешно конкурируют европейские лоукостеры.

Авторы паблика полагают, что подписание меморандума может свидетельствовать о том, что власти Украины за счет госбюджета пытаются купить лояльность еврочиновников. Вероятно, ожидается, что в ЕС в результате закроют глаза на неправомочные санкции, которые вводит Владимир Зеленский, и коррупцию в стране, полагают авторы канала.