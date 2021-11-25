Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины инициировал новые проверки телеканалов «Наш» и «Макси ТВ». Причиной по словам сотрудников ведомства, послужили высказывания экс-депутата Верховной Рады, лидера партии «Наши» Евгения Мураева. Об этом 25 ноября сообщили Vesti.ua

Зеленский помог Ефремову победить в российском конкурсе ФСИН © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Максим Оноприенко пояснил, что Нацсовет провел мониториг и зафиксировал в эфире «Нашего» недопустимые высказывания, а именно — «признаки расистской дискриминации» из уст Мураева, которые он озвучил в ходе программы «Важно».

Аналогичная критика адресована и «Макси ТВ», проверки пройдут с 10 по 24 декабря.

В среду, 25 ноября стало известно и о частичной блокировке телеканала «Наш» на YouTube. Партнер украинской юридической компании Law Net Наталия Гнатюк пояснила, что в этом случае санкции связаны с тем, что вещатель использовал чужие произведения, транслируя их в том числе с коммерческими целями.

В частности, вещателю вменили нарушение авторских прав госпредприятий «Укркинохроника» и «Укртелефильм» за неправмомерное использование фильма 1986 года «Чернобыль. Хроника трудных недель», «Леонид Кравчук. Сила позиции» 1991 года и других.

«Наша компания имеет соглашения с этими правообладателями. Мы отреагировали на эту ситуацию, обратились к видеохостингу YouTube с жалобами на телеканал "Наш" из-за нарушения авторских прав правообладателей. И именно поэтому канал "Наш" был заблокирован. Но вместо того, чтобы войти в сугубо юридическую процедуру заключения договоров, все это вышло в политическую плоскость. Это впервые в моем опыте», — заявила Гнатюк.

Она уточнила, что канал предпочел публичные заявления, что с ними никто не выходит на связь, фактически делая канал заложником отключений. Это поведение Гнатюк назвала чистым пиаром. Представители «Нашего» с ее словами не согласны.