По словам Бортника, заявление правящей партии о бойкоте — своеобразная желтая карточка для каналов, связанных с Ринатом Ахметовым.
Он напомнил, что аналогично раньше для каналов 112, NewsOne, Zik и канала «Наш» бойкот был прелюдией к введению санкций, запретов, штрафов, поверок Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
«Пока что это выглядит как предупреждение холдингу Ахметова в преддверии более жестких ограничительных мер. Я имею в виду и закон об олигархах, и возможные санкции СНБО», — указал Бортник.
Бойкот каналов UkrLive (бывший «Первый независимый»), «Наш», «Украина 24» ударит и по самим «слугам народа», добавил Бортник, поскольку так целый политический сегмент выпадает из-под их влияния. Это отразится на рейтинге президентской партии, заключил он.