Заявление президентской партии «Слуга народа» о бойкоте каналов олигарха Рината Ахметова - плохой знак, заявил в комментарии «Стране» украинский политолог Руслан Бортник

«Ответный шаг за Ахметовым»: Карасев о борьбе команды Зеленского и олигархов © скриншот с видео NEWSONE Ринатом Ахметовым.

Он напомнил, что аналогично раньше для каналов 112, NewsOne, Zik и канала «Наш» бойкот был прелюдией к введению санкций, запретов, штрафов, поверок Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

«Пока что это выглядит как предупреждение холдингу Ахметова в преддверии более жестких ограничительных мер. Я имею в виду и закон об олигархах, и возможные санкции СНБО», — указал Бортник.

Бойкот каналов UkrLive (бывший «Первый независимый»), «Наш», «Украина 24» ударит и по самим «слугам народа», добавил Бортник, поскольку так целый политический сегмент выпадает из-под их влияния. Это отразится на рейтинге президентской партии, заключил он.