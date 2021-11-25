«Ой, любовь», — подписала Покрищук снимок, где целуется с молодым человеком.
В комментариях он тут же ответил на пост блогерши, написав «Люблю тебя». На странице парня указано, что зовут его Игорь Мотин и он музыкант.
«Явно к ней наклевывается вопрос, что это она тетя гуляет с детьми, с ним-то все понятно…», «Боже, бедный ребенок», «Он же ребенок, господи, что творится», «Ему ж 13 лет», «Какой хороший малыш для девочки лет 15. Не верю», «Оставь ребенка в покое», «Есть сомнения в его проф. Ориентации», «Что только не сделаешь для подписоты», — возмутились пользователи.
Кстати, ранее и сам Мотин выкладывал совместное фото с Покрищук, правда на его странице их дуэт выглядел по-другому: она делала общее селфи, а он позировал с бутылкой горячительного на манер статуи Свободы.
«Если ваши тусы не такие как наши, то [нечего] звать!» — подписал он пост, который позже прокомментировал словом «Любовь».