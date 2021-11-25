Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрищук поделилась с подписчиками снимком со своей новой «любовью». Соответствующий пост она разместила на днях в Instagram

«Ой, любовь», — подписала Покрищук снимок, где целуется с молодым человеком.

На Украине рассказали о связи вакцины и Годзиллы © pixabay Игорь Мотин и он музыкант.

«Явно к ней наклевывается вопрос, что это она тетя гуляет с детьми, с ним-то все понятно…», «Боже, бедный ребенок», «Он же ребенок, господи, что творится», «Ему ж 13 лет», «Какой хороший малыш для девочки лет 15. Не верю», «Оставь ребенка в покое», «Есть сомнения в его проф. Ориентации», «Что только не сделаешь для подписоты», — возмутились пользователи.

Кстати, ранее и сам Мотин выкладывал совместное фото с Покрищук, правда на его странице их дуэт выглядел по-другому: она делала общее селфи, а он позировал с бутылкой горячительного на манер статуи Свободы.

«Если ваши тусы не такие как наши, то [нечего] звать!» — подписал он пост, который позже прокомментировал словом «Любовь».