«Ну, и в принципе глобально продолжается (со стороны НАТО и США — ред.) такое военное освоение этой страны (Украины — ред.)», — сказала она.
Таким образом Захарова прокомментировала сообщения СМИ о планах США направить военных советников в Киев.
На днях стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger. При этом отмечается, что в администрации есть и другая позиция, согласно которой отправка советников может быть расценена Москвой как эскалация.
В свою очередь официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил сообщения о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. По его словам, в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия.
В России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В МИД заявления о «российской агрессии» назвали смешными и в то же время опасными.