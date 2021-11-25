НАТО и США продолжают военное освоение Украины. Об этом 25 ноября на брифинге в Москве заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Эксперт сказал, готова ли НАТО к военному столкновению с Россией © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Таким образом Захарова прокомментировала сообщения СМИ о планах США направить военных советников в Киев.

На днях стало известно, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger. При этом отмечается, что в администрации есть и другая позиция, согласно которой отправка советников может быть расценена Москвой как эскалация.

В свою очередь официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил сообщения о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. По его словам, в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия.

В России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В МИД заявления о «российской агрессии» назвали смешными и в то же время опасными.