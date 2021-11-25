Актриса и звезда сериала «Сваты» Инна Королева объявила о своем намерении сниматься в 8-м сезоне картины, если, конечно, авторы фильма, решат продолжить съемки. Слова артистки 25 ноября процитировал портал Blitz+

«Я буду сниматься с превеликим удовольствием и приму это за счастье и какую-то манну небесную. Но это только Андрей (режиссер Андрей Яковлев — ред.) знает. Я не перегорела, это все так же остается моей семьей, моей любовью, я с удовольствием работаю в этой команде. От меня отказа не будет, если мне предложат», — заявила Королева.

Добронравов ответил, будет ли сниматься в 8-х «Сватах» © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Также Яковлев поделился информацией, что раздумывает о полнометражном фильме «Сваты. Новогодние». Актер Федор Добронравов, играющий одного из главных героев сериала, уже объявил, что не исключает возможности дальнейшего участия в истории под названием «Сваты».