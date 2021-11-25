«Я буду сниматься с превеликим удовольствием и приму это за счастье и какую-то манну небесную. Но это только Андрей (режиссер Андрей Яковлев — ред.) знает. Я не перегорела, это все так же остается моей семьей, моей любовью, я с удовольствием работаю в этой команде. От меня отказа не будет, если мне предложат», — заявила Королева.
Ранее поклонники сериала атаковали режиссера вопросами, планируется ли 8-й сезон. Он ответил, что все будет зависеть от рейтингов новых серий, которые только выйдут на экраны в декабре 2021 года.
Также Яковлев поделился информацией, что раздумывает о полнометражном фильме «Сваты. Новогодние». Актер Федор Добронравов, играющий одного из главных героев сериала, уже объявил, что не исключает возможности дальнейшего участия в истории под названием «Сваты».