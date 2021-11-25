«США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — сказала Захарова.
24 ноября издание WSJ со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Россия и Саудовская Аравия договорились приостановить набранные темпы восстановления добычи нефти, а Кувейт и ОАЭ выступили против этого.
Комментируя эту информацию, в ОАЭ заявили, что пока не сформировали четкую позицию перед встречей ОПЕК+, назначенной на 1-2 декабря.
На этом саммите участники намерены определить объемы добычи газа в январе 2022 года. Не входящие в ОПЕК+ США требуют увеличить добычу от членов организации.
Однако в ОПЕК+ прогнозируют падение спроса с начала 2022 года и отказываются пересматривать показатели добычи.