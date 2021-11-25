США уговаривают Россию увеличить добычу нефти для снижения цен, при этом цинично вводят нелегитимные санкции против «Северного потока-2», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит Интерфакс 25 ноября

«США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — сказала Захарова.

Киев не дает Белоруссии поставлять нефтепродукты на Украину © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Комментируя эту информацию, в ОАЭ заявили, что пока не сформировали четкую позицию перед встречей ОПЕК+, назначенной на 1-2 декабря.

На этом саммите участники намерены определить объемы добычи газа в январе 2022 года. Не входящие в ОПЕК+ США требуют увеличить добычу от членов организации.

Однако в ОПЕК+ прогнозируют падение спроса с начала 2022 года и отказываются пересматривать показатели добычи.