Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября объявил о начале создания национальной авиакомпании. Его заявление прозвучало 25 ноября на форуме «Большое строительство: авиация и туризм», который прошел на территории аэропорта Борисполь. Видео выступления главы государства опубликовано на странице Офиса президента в Facebook

Накануне, 24 ноября, правительство Украины утвердило план по деолигархизации страны. Одним из его пунктов является создание национальной авиакомпании.

Авиааферисты. Панихида по украинской промышленности © Харків Times

«Было несколько рабочих названий. На сегодняшний день это — Ukrainian National Airlines. Очень символично, "Украинские национальные авиалинии" — ЮНА. Как наша страна с большой историей, но всегда энергичная, и юная и объединенная», — сказал президент.

Создание авиакомпании будет проходить при содействии французской корпорации Airbus («Эйрбас»). Самолеты этой компании и составят костяк будущей UNA.

Планы по созданию национального авиаперевозчика Зеленский анонсировал еще год назад. Тогда, по замыслу главы государства, воздушный флот компании должны были составлять отечественные самолеты «Антонова».

На сегодняшний день одним из самых крупных авиаперевозчиков на Украине является компания «Международные авиалинии Украины», подконтрольная олигарху Игорю Коломойскому.

Тем временем, украинское авиастроение продолжает переживать непростые времена. Госпредприятие «Антонов» с 2009 по 2019 гг. выпустило всего 22 самолета, хотя в советские годы это число измерялось тысячами.