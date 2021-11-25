Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» использовала тактику противопоставления себя всем остальным силам в стране, но ее противники объединяются и намерены снести власть, сказал украинский политолог Вадим Карасев в комментарии «Стране» 25 ноября

Олег Царев: Олигархи и влиятельные политики на Украине стали работать на ослабление Зеленского © РИА Новости, Нина Зотина Юлия Палийчук заявила, что партия намерена объявить бойкот телеканалам группы Рината Ахметова и игнорировать эфиры с критикой политсилы.

Карасев отметил, что в партии «Слуга народа» нет ярких спикеров, поэтому каналы, которые будут бойкотировать, не очень заметят отсутствие ее представителей. По его словам, хотя в СН и есть Давид Арахамия, Алексей Арестович, Ирина Верещук, в партии некому вытягивать медийную составляющую.

Раньше Зеленский со своей партией боролся против всех, а теперь пришло время, когда «против всех» стали обороняться от власти, потому что ситуация стала для многих людей и страны в целом критической, заявил политолог.

«Отступать они не собираются, они собираются переходить в контрнаступление. Посмотрим – ответный шаг будет за Ахметовым. Это только начало большой внутриэлитной и внутриполитической войны. Но у нынешней власти такой стиль – воевать со всеми с закрытыми глазами до победного конца, невзирая на риски и опасности», — сказал Карасев.

Политолог предположил, что в дальнейшем команда президента будет не просто бойкотировать каналы олигархов, а попытается, применив закон об олигархах, забрать или закрыть их медиаактивы. По мнению Карасева, Зеленский объявит о подобных мерах в своем послании 1 декабря.