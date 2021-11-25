Конкурс имени Достоевского получил символическое название «Преступление и наказание», «Евангелие от Федора» на нем стал первым в номинации «Лучший монтаж».
Длится картина 7 минут и повествует о проникновенном письме дочери к отцу, присланном ему в колонию. Роль следователя Порфирия Петровича в фильме сыграл сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой — дочь Ефремова Вера. Сам актер начитал закадровый текст.
Примечательно, что соавтором сценария ленты стал другой осужденный — Михаил Зеленский, он состоит в кружке художественной самодеятельности исправительной колонии №4 Белгородской области, где отбывает наказание вместе с Ефремовым.
В пресс-службе УФСИН отметили, что дуэт Ефремова и Зеленского получил за победу памятные подарки, вот только что именно — не уточняется.
Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП, произошедшее по его вине 8 июня 2020 года. Артист ехал в нетрезвом состоянии и столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм он позже скончался в больнице.
В октябре Ефремову был смягчен приговор до 7 лет и 6 месяцев, а позже адвокаты артиста предприняли еще одну попытку «скостить срок», однако она уже не увенчалась успехом.