Короткометражный фильм «Евангелие от Федора», снятый по сценарию осужденного актера Михаила Ефремова, победил на всероссийском конкурсе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), приуроченном к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба УФСИН по Белгородской области

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Длится картина 7 минут и повествует о проникновенном письме дочери к отцу, присланном ему в колонию. Роль следователя Порфирия Петровича в фильме сыграл сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой — дочь Ефремова Вера. Сам актер начитал закадровый текст.

Примечательно, что соавтором сценария ленты стал другой осужденный — Михаил Зеленский, он состоит в кружке художественной самодеятельности исправительной колонии №4 Белгородской области, где отбывает наказание вместе с Ефремовым.

В пресс-службе УФСИН отметили, что дуэт Ефремова и Зеленского получил за победу памятные подарки, вот только что именно — не уточняется.

Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за смертельное ДТП, произошедшее по его вине 8 июня 2020 года. Артист ехал в нетрезвом состоянии и столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм он позже скончался в больнице.

В октябре Ефремову был смягчен приговор до 7 лет и 6 месяцев, а позже адвокаты артиста предприняли еще одну попытку «скостить срок», однако она уже не увенчалась успехом.