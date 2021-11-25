В ролике звездный наследник «танцует» с птицей, при этом напевая «бедная курочка несется уже».
«Неприятное существо этот парень. Просто фууу», — отреагировала одна из пользовательниц.
«Стараюсь для существ как вы», — ответил ей Глушко-младший.
Другие подписчики заметили, что подобные ответы даже на хейт не красят самого Архипа, а наоборот, говорят о его неуважении к людям и «недалеком уме».
Архип Глушко — единственный сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). В настоящее время звездный наследник принимает участие практически во всех проектах своей матери, за что регулярно получает огромное количество критики.