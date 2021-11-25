На днях единственный сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) 19-летний Архип Глушко в очередной раз получил порцию хейта, когда выложил в сеть видео, как издевается над курицей. Однако парень решил не молчать и 24 ноября ответил своим обидчикам в Instagram

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«Неприятное существо этот парень. Просто фууу», — отреагировала одна из пользовательниц.

«Стараюсь для существ как вы», — ответил ей Глушко-младший.

Другие подписчики заметили, что подобные ответы даже на хейт не красят самого Архипа, а наоборот, говорят о его неуважении к людям и «недалеком уме».

Архип Глушко — единственный сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). В настоящее время звездный наследник принимает участие практически во всех проектах своей матери, за что регулярно получает огромное количество критики.