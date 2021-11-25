В среду, 24 ноября, в Ивано-Франковске шестеро неизвестных в масках ворвались в редакцию «Голос ИФ» и облили главного редактора издания Ростислава Гудзинского и рабочие места сотрудников нечистотами из ведер. В тот же день главред записал видеообращение, адресованное злоумышленникам и полиции

На Украине рассказали о связи вакцины и Годзиллы © pixabay «Я и наши журналисты проводим резонансные журналистские расследования по коррупции во власти и связям чиновников с организованной преступностью. Примером является ГП УДКТИ "Агротранс", которое захвачено по поддельным документам Судебной администрацией Украины. Расцениваю это дерзкое преступление, как давление на независимую прессу. Хочу сообщить преступникам и должностным лицам из органов власти, что мы не прекратим нашу деятельность. Зло будет наказано, а правда победит!», — сказал главред «Голос ИФ».