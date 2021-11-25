Произошло нападение в районе 13 часов, преступники быстро скрылись. Полиция проводит проверку по статье «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Если злоумышленники будут пойманы, им грозит до 5 лет лишения свободы. Гудзинский уверен, что искать нужно тех, кому редакция «мешает».
«Я и наши журналисты проводим резонансные журналистские расследования по коррупции во власти и связям чиновников с организованной преступностью. Примером является ГП УДКТИ "Агротранс", которое захвачено по поддельным документам Судебной администрацией Украины. Расцениваю это дерзкое преступление, как давление на независимую прессу. Хочу сообщить преступникам и должностным лицам из органов власти, что мы не прекратим нашу деятельность. Зло будет наказано, а правда победит!», — сказал главред «Голос ИФ».