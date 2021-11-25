Белорусские оппозиционеры, которые покинули страну, подготовили новый план по дестабилизации ситуации. Об этом 24 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает госиздание «СБ.Беларусь сегодня»

Тихановская назвала условие для диалога Евросоюза с Лукашенко © Facebook, Светлана Тихановская Александр Лукашенко рассказал на заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции Белоруссии.

«Они (оппозиция — ред.) уже выработали план. Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, план будет обнародован и все его увидят. Он пояснил, что оппозиционеры готовятся «сломать Конституцию и снова вывести на улицу» народ Белоруссии.

В августе 2020 года, после выборов президента Белоруссии, в стране начались демонстрации протеста несогласных с итогами голосования. В отношении оппозиционеров было начато уголовное преследование. В частности, Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к 11 и 10 годам колонии по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании или участии в экстремистском формировании.

Некоторые оппозиционеры, в том числе ставшая лидером оппозиции Светлана Тихановская и экс-министр культуры, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, уехали из Белоруссии в страны ЕС.