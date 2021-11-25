О «новом плане оппозиции» Александр Лукашенко рассказал на заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции Белоруссии.
«Они (оппозиция — ред.) уже выработали план. Я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное. Это план беглых для того, чтобы получить финансирование. Иначе не скажешь», — заявил Лукашенко.
По словам белорусского президента, план будет обнародован и все его увидят. Он пояснил, что оппозиционеры готовятся «сломать Конституцию и снова вывести на улицу» народ Белоруссии.
В августе 2020 года, после выборов президента Белоруссии, в стране начались демонстрации протеста несогласных с итогами голосования. В отношении оппозиционеров было начато уголовное преследование. В частности, Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к 11 и 10 годам колонии по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании или участии в экстремистском формировании.
Некоторые оппозиционеры, в том числе ставшая лидером оппозиции Светлана Тихановская и экс-министр культуры, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, уехали из Белоруссии в страны ЕС.