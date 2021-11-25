Новое правительство ФРГ будет исходить из общей и последовательной политики в отношении России в рамках Евросоюза (ЕС). Об этом 24 ноября говорится в тексте коалиционного договора, опубликованного Die Welt

Немецкие экологи подадут в суд на немецкое ведомство за «Северный поток — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк сказано в документе.

В начале месяца член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступают за сближение с Россией.

В тот же день посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.