Певец Шура (Александр Медведев) прокомментировал слухи о разводе певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина спустя 10 лет брака. Слова артиста 24 ноября привел «Собеседник»

«Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!» — высказался Шура.

Фотографировался с девочками: Данилко рассказал, как болел COVID-19 © РИА Новости, Алексей Юшенков / Перейти в фотобанк Валентин Малиновский, назвавший звездный союз договорным.

Галкин и Пугачева официально зарегистрировали свои отношения 23 декабря 2011 года. Паре не помешала 27-летняя разница в возрасте, а в 2013-м у них с помощью суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри.

Галкин — 5-й муж примадонны, ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, кинорежиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.