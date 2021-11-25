«Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!» — высказался Шура.
Таким образом он отреагировал на слухи, которые в последнее время активно обсуждаются в информационном пространстве, что якобы примадонна и ведущий разводятся. В частности, такое мнение недавно выразил психолог Валентин Малиновский, назвавший звездный союз договорным.
Галкин и Пугачева официально зарегистрировали свои отношения 23 декабря 2011 года. Паре не помешала 27-летняя разница в возрасте, а в 2013-м у них с помощью суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри.
Галкин — 5-й муж примадонны, ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, кинорежиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.