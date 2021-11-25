Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил 50-летие вместе с президентом Владимиром Зеленским в государственной резиденции «Синегора», сообщили журналисты «Украинской правды» в YouTube 24 ноября

Зеленский и Ермак ни при чем: в Раде озвучили свой отчет по «вагнеровцам» © 24tv.ua сообщило, что Ермак и Зеленский вместе покинули Офис днем в пятницу, 19 ноября, и улетели в Карпаты в государственную резиденцию президента Украины «Синегора». Журналисты ссылаются на данные авиарадаров — согласно им, 9 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе «Приват» Игоря Коломойского.

День рождения Ермака, 21 ноября, совпал с годовщиной Евромайдана. В этот день утром Зеленский и глава Офиса участвовали в памятных мероприятиях в Киеве. Затем с базы спасателей в Козине вылетел вертолет Госслужбы по ЧС, через два часа он сел в Ивано-Франковске.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что ему неизвестно, летал ли Зеленский вместе с Ермаком на вертолетах в Карпаты, чтобы отметить его день рождения. По его словам, это личное дело Зеленского. Также он уклонился от ответа на вопрос, присутствовал ли он сам на дне рождения.

В ответ на запрос журналистов Андрей Ермак опроверг сообщения о совместном праздновании юбилея с Зеленским. На своей странице в Facebook он написал, что не было 4-дневного празднования и никто не использовал никаких частных или государственных самолетов.

По его словам, Зеленский с Банковой отправился в резиденцию в Гуте, а в воскресенье уже участвовал в мероприятиях в День достоинства и свободы.