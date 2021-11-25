Ждать очередного Майдана не стоит, потому что дело это крайне дорогое и сейчас малоприбыльное, в настоящее время больше дивидендов приносит демонстрация возможности его провести, что и делает олигарх Ринат Ахметов. Такое мнение в эфире YouTube-канала Politeka Online 24 ноября высказал политический аналитик Кость Бондаренко

«Без поддержки со стороны США и ЕС Майдан не победил бы ни при каких условиях. Я не особо верю в майданы как некую форму, это очень дорогостоящая форма. Она требует достаточно большого количества ресурсов, не только финансовых, но и интеллектуальных, человеческих и прочее. Майданы у нас происходили на фоне улучшения социально-экономической ситуации. Как только люди переставали думать о хлебе насущном, они начинали думать о свободе», — сказал эксперт.

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«Майдан — это очень дорогое занятие. Нужно, чтобы на депозите лежало 3-4 млрд долларов, чтобы ввязываться в бой. Говорить о том, что Ринат Ахметов сейчас бросит средства… он не ставит перед собой политические цели. У него экономические. Разного рода заявления людей, связанных с ним, это своего рода демонстрация возможностей, а не намерений», — подытожил Бондаренко.