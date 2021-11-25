«Без поддержки со стороны США и ЕС Майдан не победил бы ни при каких условиях. Я не особо верю в майданы как некую форму, это очень дорогостоящая форма. Она требует достаточно большого количества ресурсов, не только финансовых, но и интеллектуальных, человеческих и прочее. Майданы у нас происходили на фоне улучшения социально-экономической ситуации. Как только люди переставали думать о хлебе насущном, они начинали думать о свободе», — сказал эксперт.
Однако сейчас, подчеркнул он, в стране экономический спад, а значит людям не до прав и свобод, поэтому прогнозировать можно лишь имитацию Майдана и ничего более. Тем более, заявил политолог, что игра «майданными мускулами» выгодна и тем, кто мог бы спонсировать мероприятие.
«Майдан — это очень дорогое занятие. Нужно, чтобы на депозите лежало 3-4 млрд долларов, чтобы ввязываться в бой. Говорить о том, что Ринат Ахметов сейчас бросит средства… он не ставит перед собой политические цели. У него экономические. Разного рода заявления людей, связанных с ним, это своего рода демонстрация возможностей, а не намерений», — подытожил Бондаренко.