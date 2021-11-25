Шоумен Никита Джигурда победил журналиста Отара Кушанашвили в рамках промоушена «Наше дело». Поединок состоялся 1 ноября, полное видео боя появилось на официальном YouTube-канале компании 24 ноября

Само шоу длится более 2-х часов, однако сам поединок Джигурды и Кушанашвили завершился очень быстро: в первом раунде. Ролик предваряет «запись» вечеринки, состоявшейся накануне, а в конце видео собраны интервью с участниками, кадры их подготовки и комментарии звезд.

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Вызвать на бой Кушанашвили Джигурда решил, чтобы перенести их давний конфликт, разворачивающийся в СМИ, на ринг. Шоумен был недоволен оскорблениями в свой адрес и в адрес своей подруги, балерины Анастасии Волочковой.

Перед поединком с журналистом Джигурда заявил, что обязательно победит соперника: «Я его духом славянским задушу!». Однако на этой победе он решил не останавливаться.

«Я вызывал на бой [ведущего] Владимира Соловьева, адвоката Сергея Жорина и [продюсера] Иосифа Пригожина. Испугались! И все, как под копирку на мое предложение говорили: "Он шизофреник, пусть справку покажет". Перед боем с Милоновым я справку предоставил… В дальнейшем я рассматриваю или Джигана или Богдана Титомира, чтобы не говорили, что я бью слабеньких. Я всерьез вызывал Николая Валуева, и, уверен, что я выиграл бы по очкам!» — заявил Джигурда.

Долгое время Кушанашвили работал на Украине. Так, с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ.

Первой женой журналиста была юрист и уроженка Украины Мария Горохова. В этом союзе родились дочь и два сына. Все они после развода родителей остались жить с матерью в Киеве.