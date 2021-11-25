Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в стране военное положение с 1 декабря. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, глава Радикальной партии Олег Ляшко 24 ноября в эфире телеканала «Наш»

Зеленский чувствует безнаказанность и наслаждается властью - экономист © president.gov.ua Владимир Зеленский пойдет на все.

В частности, по словам Ляшко, на грядущем заседании СНБО президент якобы намерен ввести на Украине военное положение по политическим мотивам, а не из-за реальной опасности «вторжения».

«По моей информации, Зеленский хочет ввести военное положение в Украине с 1 декабря. Эта антиконституционная афера Зеленского под вымышленными предлогами исключительно для того, чтобы задушить свободу слова и ограничить конституционные права граждан на протесты против коррумпированных властей», — сказал лидер Радикальной партии.

Он пояснил, что военное положение запрещает гражданам проводить массовые акции и ограничивает право на свободу слова.

Ранее, в День достоинства, возле Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Участники акции требовали от Зеленского увольнения главы ОП Андрея Ермака. Его обвиняют в срыве операции разведки Украины против «ЧВК Вагнера».

На следующей неделе, 1 декабря, Зеленский намерен выступить с посланием в Верховной Раде. Также в этот день завершается срок ультиматума по увольнению Ермака, который Зеленскому выдвинули радикалы. В случае невыполнения их условий, они пригрозили начать бессрочную акцию протеста.