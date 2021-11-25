Киев срывает переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и игнорирует требования ЛНР и ДНР. Об этом заявил постоянный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания группы 24 ноября, передает РИА Новости

Резников пригрозил жесткой реакцией НАТО и США на «агрессию» России © Y27 / wikimedia.org

Он отметил, что Киев продолжает обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры в Донбассе, при этом бравируя в прессе применением боевых беспилотников, которые запрещены Минскими соглашениями и соглашением о перемирии.

Грызлов подчеркнул, что Киев отверг рекомендацию России сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса. Это говорит о явной и полной деградации политической позиции украинских властей, указал он.

«На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям», — сказал Грызлов.

Кроме того, украинская сторона продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка, добавил постпред РФ.

Ранее Минобороны Украины показало кадры применения в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», а затем украинские военные заявили о применении произведенного в США противоракетного комплекса «Джавелин».

В США заявили о поддержке позиции Киева, а в американских СМИ стали появляться заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину.

В России неоднократно призывали прекратить поставлять Украине оружие и повлиять на Киев, чтобы он выполнял Минские соглашения.