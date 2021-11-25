По словам постоянного представителя РФ в контактной группе, власти Украины своими действиями «перешли все разумные границы».
Он отметил, что Киев продолжает обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры в Донбассе, при этом бравируя в прессе применением боевых беспилотников, которые запрещены Минскими соглашениями и соглашением о перемирии.
Грызлов подчеркнул, что Киев отверг рекомендацию России сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса. Это говорит о явной и полной деградации политической позиции украинских властей, указал он.
«На сегодняшнем заседании контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры. Киевом по-прежнему заблокирована работа подгрупп контактной группы по всем направлениям», — сказал Грызлов.
Кроме того, украинская сторона продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка, добавил постпред РФ.
Ранее Минобороны Украины показало кадры применения в Донбассе турецкого беспилотника «Байрактар», а затем украинские военные заявили о применении произведенного в США противоракетного комплекса «Джавелин».
В США заявили о поддержке позиции Киева, а в американских СМИ стали появляться заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину.
В России неоднократно призывали прекратить поставлять Украине оружие и повлиять на Киев, чтобы он выполнял Минские соглашения.